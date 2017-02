Wer die vorherigen Mass Effects gespielt hat, wird vermutlich wissen, was das "altbekannte Feeling" ist.

Na, die vielen Dialogsequenzen natürlich! Klaro, bei diesen Bildern sehen wir nicht unbedingt nur Dialogsequenzen, aber Gesichter. Und Gesichter sind im Mass Effect-Jargon Dialoge. Also fast. Ach, guckt euch einfach die Bilder an:































Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März.