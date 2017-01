Euch hat der Sex in Mass Effect nicht so wirklich gefallen? Mit Andromeda soll alles besser werden.

Mass Effect Andromeda-Producer Mike Gamble teilte das via Twitter mit:

@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good. — Michael Gamble (@GambleMike) 13. Januar 2017

"So viele", antwortete Gamble auf die Frage mit wie vielen Personen ihr in Mass Effect Andromeda Geschlechtsverkehr ausüben könnt. "Und das Vögeln ist ziemlich gut."



Damit war es aber noch nicht getan. Derselbe User, der die Frage stellte, wollte mehr wissen. Wird der sexuelle Akt genauso wie in The Witcher 3?



Gamble erklärte daraufhin, dass man sogar eine höhere Alterseinstufung habe als The Witcher 3 und lobte den Jane Austin-Vergleich in Sachen Sex bei den vorherigen Mass Effect-Games.



Alles in allem können wir ab dem 23. März wohl mit Sex in Mass Effect Andromeda rechnen, der sich auf einem höheren Level befindet als Jane Austin.