Während die Switch mit Metroid Prime 4 versorgt wird, veröffentlicht Nintendo auf dem 3DS ein Remake des zweiten Teils.

Metroid: Samus Returns erscheint für den 3DS.

Nintendo hat auf der E3 2017 nicht nur überraschend Metroid Prime 4 für Nintendo Switch angekündigt, sondern auch ein neues Metroid-Spiel für den Nintendo 3DS. Im Treehouse-Event wurde Metroid: Samus Returns ausführlich vorgestellt.

Das Abenteuer soll sich an Metroid 2: Return of Samus für den Game Boy aus dem Jahre 1991 orientieren. Laut Nintendo of Americas Präsident Reggie Fils-Aime dürft ihr eine Neuinterpretation erwarten. Es wird sich also vermutlich um ein modernisiertes Remake handeln. Hier seht ihr den Trailer:

Metroid: Samus Returns entsteht bei den Entwicklern von Mercury Steam, die zuvor an Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate für den 3DS gearbeitet haben. Nachfolgend seht ihr 50 Minuten Gameplay von Metroid: Samus Returns vom Treehouse-Event.

Der Titel wird auch Amiibo unterstützen, zwei neue Figürchen sollen im Laufe des Jahres erscheinen. Der Release ist für den 15. September 2017 geplant.