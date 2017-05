Minecraft läuft auf der Nintendo Switch in 720p - auch im TV-Modus. Ein zukünftiges Update könnte das ändern.

Minecraft: Nintendo Switch Edition läuft in 720p.

Minecraft: Nintendo Switch Edition ist seit dem 12. Mai 2017 erhältlich und läuft, wie wir in unserem umfangreichen Info-Artikel feststellten, in 720p-Auflösung, sowohl im Handheld-Betrieb als auch im TV-Modus.

Anders als die meisten Spiele läuft Minecraft auf der Switch also nicht in Full-HD, wenn sich das Gerät in der Docking-Station und somit an der Stromzufuhr befindet. Wie die TIME in einem Gespräch mit Microsoft erfahren haben will, soll das nicht etwa an der (geringen) Leistung der Switch liegen. Vielmehr gebe es derzeit Probleme beim Wechsel der Auflösung von 720p auf 1080p und umgekehrt.

TIME zufolge könnten die Entwickler dieses Problem mit einem künftigen Patch beheben und somit die Auflösung im Dock-Mode erhöhen. Bestätigt wurde das von Microsoft oder Mojang aber noch nicht.

Das Klötzchenabenteuer macht bislang trotzdem eine gute Figur auf der Switch - nicht zuletzt dank des Super Mario Mashup-Pakets. Weitere Infos zur Technik, zum Umfang und den DLCs von Minecraft: Switch Edition findet ihr hier.