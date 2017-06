Rocket League unterstützt Crossplay mit der PS4, aber leider nur in der Theorie.

Von den Rocket League-Entwicklern Psyonix hieß es, einzig Sony stehe einer Crossplay-Funktion im Weg, die PS4-, PC- und Xbox One-Besitzer zusammenbringen könnte. Auf der E3 2017 wurde das Spiel dann auch für die Nintendo Switch angekündigt, und zwar mit Crossplay-Funktion, aber ohne die PS4-Spieler. Genauso sieht es bei Minecraft aus.

Sony begründet die Entscheidung gegen Crossplay in erster Linie mit der Sicherheit der Spieler, die außerhalb des kuratierten Online-Universums der PlayStation nicht mehr gewährleistet sei. Xbox-Chef Phil Spencer hält davon offenbar nicht viel (via Polygon):

"Die Tatsache, dass jemand eine derartige Behauptung aufstellt, dass wir irgendwie nicht für die Sicherheit unserer Minecraft-Spieler sorgen würden, fand ich – nicht nur aus einer Microsoft-Perspektive, sondern auch aus einer Industrie-Perspektive– also, ich weiß nicht, wieso das das Thema sein muss. Weil das für niemanden gesund zu sein scheint."

Was danach klingt, als verstehe Phil Spencer die Begründung fast schon als persönlichen Affront und mehr oder weniger als Vorwurf, Microsoft kümmere sich nicht um die Sicherheit der Minecraft-Spieler.

"Wir nehmen die Sicherheit von Xbox Live und von unseren Spielern all unserer Titel sehr ernst. [...] Das ist unglaublich wichtig für unser Team. Wir würden Minecraft niemals in eine Position bringen, in der es sich nach anfühlt, als würden wir die Sicherheit unserer Spieler nicht gewährleisten."