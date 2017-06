Erstmals können sowohl japanische als auch die westlicheren Monster Hunter-Fans miteinander spielen – eine der vielen großen Neuerungen, die mit Monster Hunter World auf uns zukommen.

Monster Hunter World erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Capcom macht gerade Fanträume wahr: Nicht nur, dass der neue Monster Hunter-Teil namens Monster Hunter World sowohl für die PS4, als auch die Xbox One und den PC erscheinen soll, nein – das Ganze bekommt auch noch ein völlig neues Multiplayer-System spendiert. Das Allerbeste daran ist wohl folgendes: Spieler aus Japan und diejenigen aus den (von uns aus gesehen) westlicheren Ländern können jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises miteinander zocken. (via: Kotaku)

Aufhorchen lassen aber auch die anderen Details der Monster Hunter World-Ankündigung. Zum Beispiel gibt es offenbar eine vollständig offene und frei begehbare Spielwelt, komplett mit Tag- und Nachtzyklus, die auch dynamisch auf unsere Aktionen reagieren soll.

Capcom spricht von "flexiblen Online-Multiplayer-Optionen" und einer Drop In-Funktionalität, mit der wir uns schnell Hilfe holen können. Für die entsprechende Koop-Erfahrung sollen wir auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden auf die Jagd gehen dürfen.

Ansonsten bleibt das grundlegende Spielprinzip natürlich erhalten: Wir suchen, jagen und bekämpfen Monster mit riesigen Schwertern, andere Waffen gibt es allerdings auch. Von erledigten Gegner sammeln wir Loot, aus dem wir bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände craften.

Was sagt ihr zum ersten Trailer und den neuen Multiplayer-Optionen?

