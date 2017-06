Mit der Enthüllung von Monster Hunter World fasst Capcom ein neues Zielpublikum für das RPG-Franchise in's Auge. Jahrelang gab es die Monsterjagden nur für Nintendo-Konsolen, jetzt wagen die Entwickler den Sprung auf die PS4 und die Xbox One. Mit dem Support für die PS4 Pro soll dann auch gleich das Beste aus der neuen Hardware herausgeholt werden.

Monster Hunter World - Alles, was ihr zum Action-RPG für PS4 & Xbox One wissen müsst

Im Gespräch mit GameSpot gab Producer Ryozo Tsujimoto jedoch an, dass auch zukünftige Xbox One X-Besitzer nicht leer ausgehen werden. Auch hier soll Monster Hunter World die Hardware ausnutzen können.

"Ja, wir planen sowohl Support für die Xbox One X als auch die PS4 Pro. Es ist großartig, die Specs für die Xbox One X zu sehen. Also ja, wir bereiten uns darauf vor, euch Support für beide Plattformen bieten zu können."