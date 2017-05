Mit Monster Hunter XX erscheint eine erweiterte Fassung von Monster Hunter Generations für Nintendo Switch, die auch 3DS-Crossplay unterstützt.

Monster Hunter XX ist in Japan bereits für den 3DS erhältlich und kommt nun auch für die Switch.

Im Rahmen des Monster Hunter Championship 2017 hat Capcom weitere Details zu Monster Hunter XX für die Nintendo Switch bekanntgegeben (via IGN). So bringt das kommende Action-RPG für die Hybrid-Konsole Cross-Play-Unterstützung mit sich und kann online zusammen mit der 3DS-Version von Monster Hunter XX gespielt werden. Wir können also mit unseren Freunden gemeinsam Monster jagen, ganz egal ob sie einen 3DS oder eine Switch besitzen. Dafür wird aber eine Internetverbindung benötigt.

Monster Hunter Generations im Test - Best of Monster Hunter

Darüber hinaus bietet Monster Hunter XX 1080p-Support im Dock der Switch (im Handheld-Modus 720p) und unterstützt bis zu vier Spieler im lokalen sowie im Online-Multiplayer. Außerdem wird es möglich sein, unsere Speicherdaten von Monster Hunter Generations auf Monster Hunter XX zu übertragen (jedoch nicht umgekehrt). Wer also in Generations bereits einen Jäger ausgebildet und liebgewonnen hat, darf mit diesem dank Speicherdatenimport auch auf der Switch in den Kampf ziehen, anstatt noch einmal ganz bei Null zu beginnen.

Monster Hunter XX ist eine erweiterte Fassung des 3DS-Titels Monster Hunter X, der hier als Monster Hunter Generations erschienen ist. Die 3DS-Version ist bereits seit dem 18. März 2017 in Japan erhältlich und bietet zwei neue Kampfstile (Mutstil und Alchemiestil), neue Monster und einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad für erfahrene Monsterklopper. Monster Hunter XX soll in Zukunft außerdem mit Downloadinhalten versorgt werden.

Inzwischen hat der Switch-Ableger auch einen konkreten Release-Termin - zumindest in Japan. Dort erscheint Monster Hunter XX am 25. August 2017 für die Nintendo Switch und im Konsolenbundle mit der Switch zusammen, die Docking-Station ist hierbei im Monster Hunter-Look gehalten. Einen Release-Termin für den Westen gibt es allerdings noch nicht.

