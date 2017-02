Electronic Arts ist ziemlich begeistert vom nächsten Need for Speed.





Während des Quartalsbericht gab Electronic Arts Chief Executive Officer Andrew Wilson ein paar nette Kommentare zum nächsten Need for Speed ab, dass bis 31. März 2018 erscheinen wird.



Jorgensen war dabei ziemlich begeistert:



"Wir sind begeistert davon ein neues Need for Speed für das Fiskaljahr 2018 zu haben."



"Wir gewährten dem Spiel einen längeren Entwicklungszyklus, um den Fokus auf Innovation zu legen und das Need for Speed-Team sprengt [mit dem Spiel] von dem wir glauben, dass es das aufregendste und am besten aussehende Need for Speed ist, das je produziert wurde, Grenzen in Sachen Action-Driving."



Was diese Innovation wohl ist?