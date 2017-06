Im neuen Deal der Woche könnt ihr euch Need for Speed sichern. Das Reboot ist für 14,99 Euro zu haben. Außerdem gibt es neue Digitale Rabatte im PlayStation Store.

Ihr spart aktuell 50% auf Need for Speed.

Mit der Ankündigung von Need for Speed: Payback haben die Entwickler von Ghost Games endlich gezeigt, wie es mit der Racing-Reihe weitergeht. Noch mehr Tuning-Optionen und ein vollkommen neues Setting sollen dafür sorgen, dass wir wieder mit Inbrunst über den Asphalt brettern. Passend dazu startet im PlayStation Store ein neuer Deal der Woche (via PlayStation.Blog)

Mehr: Need for Speed: Payback - Underground-Reihe ist ein wichtiger Einfluss

Noch bis zum 15. Juni könnt ihr euch nämlich Need for Speed, das Reboot aus dem Jahr 2015, für deutlich weniger Geld als sonst besorgen. So bekommt ihr nämlich sowohl auf die Standard- als auch die Deluxe-Variante von Need for Speed 50% Rabatt. Somit kostet euch der Titel aktuell nur 14,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro.

Aber auch sonst wurde der PlayStation Store mit neuen Angeboten versehen. Bei den Digitalen Rabatten spart ihr momentan bis zu 60% auf folgende PSN-Titel:

Werdet ihr zuschlagen?