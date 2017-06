Need for Speed: Payback zeigt sich im neuen E3 2017-Trailer, der uns jede Menge Gameplay zum kommenden Racer zeigt.

Need for Speed: Payback im neuen Gameplay-Trailer

Need for Speed: Payback zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer, der uns nicht nur einen Vorgeschmack auf die Story gibt, sondern uns auch Action-Szenen um die Ohren knallt, die mehr und mehr an die Fast & Furious-Filme erinnert.

Hier der Trailer, der soeben auf dem EA Play-Event im Rahmen der E3 2017 gezeigt wurde:

Mehr Infos in Kürze.