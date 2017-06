Bislang ist eine Switch-Version von Need for Speed: Payback nicht in Arbeit, dafür unterstützt der Titel sowohl PS4 Pro als auch Xbox One X.

Eine Switch-Version von Need for Speed: Payback ist aktuell nicht in Arbeit.

Während der E3-Pressekonferenz von Electronic Arts war Need for Speed: Payback eines der größten Themen und wurde anderem mit einem schicken Gameplay-Trailer vorgestellt. Gut möglich, dass der Titel sowohl auf Xbox One X als auch PS4 Pro nochmal einen kleinen technischen Sprung macht, denn beide Systeme werden unterstützt. Das sagte Producer Marcus Nilsson im Gespräch mit Gamespot.

"Both of those platforms will be supported"

Welche Verbesserungen es bei den Upgrade-Konsolen genau geben wird ließ sich Nilsson aber noch nicht entlocken.

Mehr zum Thema: Details zum Multiplayer von Need for Speed: Payback, kein Always-On

Dafür gab es Aussagen zu einer möglichen Switch-Umsetzung von Need for Speed: Payback und alle, die bislang darauf gehofft haben, müssen jetzt stark sein. Denn obwohl Nilsson gestand, dass er persönlich die Switch lieben würde, und er keine Probleme sehe, Payback auf der Switch zum Laufen zu kriegen, sei eine Switch-Version aktuell nicht in Arbeit.

"Would that be a platform that Need for Speed: Payback could run on? I don't see why [not], but it's not something we're looking to at this very moment."

Denkbar wäre eventuell eine auf das System angepasste Version, ähnlich wie es FIFA in diesem Jahr vormachen wird, doch das ist nur eine Spekulation von unserer Seite. Für PS4 und Xbox One erscheint NfS: Payback am 10. November 2017.