Bis zum Sommer müsst ihr allerdings noch warten bis ihr Resident Evil: Vendetta schauen dürft.

Der CG-Film Resident Evil: Vendetta wird im Sommer 2017 weltweit in die Kinos kommen. Wann genau, ist noch nicht bekanntgegeben worden.



Der neue Trailer zu dem Animationsfilm zeigt euch den Antagonisten Glenn Arias, den Chris, Leon und Rebecca aufhalten müssen bevor er den Trigger Virus in New York City verteilen kann. Resident Evil: Vendetta findet zwischen Resident Evil 6 und Resident Evil 7 statt.



Den ersten Trailer zum Film könnt ihr nachfolgend nochmal schauen: