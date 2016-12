Juhuu, es gibt mal wieder neue Gerüchte aus der großen weiten Spielewelt.





Laut Kotaku befand sich bei Warner Bros. Montreal - dem Studio hinter Batman: Arkham Origins - ein Suicide Squad-Spiel in Entwicklung, das jetzt allerdings eingestellt wurde.



Stattdessen wird das Team an einem Batman-Spiel arbeiten, das sich auf Damian Wayne, also Bruce Waynes Sohn, als Hauptfigur konzentriert. In verschiedenen Comic-Timelines spielte Damian Wayne die Rolle des Robin.



Kotaku berichtet, dass sich das Suicide Squad-Spiel bereits seit zwei Jahren in einer eher holprigen Entwicklung befunden hat. Warner Bros.' Führungskräfte haben das Projekt Anfang des Monats nun endgültig beendet, da man nicht sonderlich beeindruckt von dem Spiel gewesen sei.