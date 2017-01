"Depth of Madness" heißt dieser neue Trailer zum Call of Cthulu-Videospiel.

In Call of Cthulu schlüpft ihr in die Rolle eines Privatdetektivs namens Edward Pierce, der die Wahrheit hinter dem Tod einer Künstlerin und ihrer Familie ans Tageslicht bringen soll. Und der Trailer erzählt euch ein bisschen mehr von dem Wahnsinn in diesem Universum.



Erscheinen wird das Game 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.