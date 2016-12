Nachdem Marvel vs. Capcom Infinite Anfang Dezember offiziell angekündigt wurde, blieb leider etwas unklar, wann wir eigentlich mit dem Spiel rechnen dürfen.





Doch dank 4Gamer, die mit Capcom Producer Tomoaki Ayano sprachen, haben wir jetzt die Bestätigung, dass Marvel vs. Capcom Infinite in der "zweiten Jahreshälfte 2017" erscheinen soll.



2017 möchte man neben Marvel vs. Capcom auch noch dem Street Fighter-Franchise weitere Liebe schenken, schließlich feiert das Franchise nächstes Jahr seinen 30. Geburtstag. Daher hat Capcom auch große Pläne für Street Fighter, die man aber noch nicht verraten möchte.



"Wir bei Capcom sind sehr stolz auf diesen denkwürdigen Anlass. Jeder, der 4Gamer liest und alle Street Fighter-Fans können gespannt sein. Bitte freut euch darauf!"



Neben fünf neuen Kämpfern für Street Fighter V, darf man vielleicht noch auf weitere Ankündigungen aus dem Hause Capcom hoffen. Vielleicht ja ein paar ungeahnte Überraschungen?