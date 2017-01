Juchhee Boys und Girls: Dirt 4 ist endlich offiziell angekündigt worden.

Das hat verdammt lange gedauert, schließlich ist die Veröffentlichung von Dirt 3 schon knapp sechs Jahre her!

In Dirt 4 dreht sich natürlich wieder alles um Off-Road-Rennen - und Truck- und Buggy-Racing ist ebenfalls zurück, genauso wie Events in Joyride.



Ein neues Features ist Your Stage, dass es euch erlaubt eigene Rally-Routen zu erstellen, die ihr dann auch teilen dürft.



Hier die Feature-Liste von Dirt 4, das am 9. Juni für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheint.