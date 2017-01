Nachdem bekannt wurde, dass Leslie Benzies ganz schön viele Unternehmungen vor hat, ist jetzt auch der Name seines ersten Projekts bekannt.





Everywhere heißt das neue Spiel, an dem der ehemalige Grand Theft Auto-Produzent Leslie Benzies sowie einige andere Rockstar North-Angestellte arbeiten.



Das Studio, das an diesem Everywhere arbeitet, in dem ihr machen könnt, was ihr wollt und wo ihr wollt, hat noch keinen Namen und sitzt in Edinburgh in Schottland sowie Los Angeles in Kalifornien. Rund 30 Entwickler tummeln sich in dem Studio aktuell, während noch weitere gesucht werden.



"Everywhere besitzt eine Menge traditioneller Spielemechaniken, aber wir streben mehr nach etwas, das von, nun, überall, inspiriert ist," erzählte Benzies gegenüber Venture Beat. "Die Spieler werden schlauer und benötigen mehr von ihren Spielen und wir wollen, dass die Spieler die echte Freiheit haben, in unseren Welten zu leben, so wie sie das wollen."



"Wir zielen darauf ab, eine große Vielfalt an Spielmodi und -Stilen anzubieten, die nicht nur unsere Geschichten erzählen, sondern es auch den Spielern erlauben, in den Identitäten und Abenteuern zu leben, die sie am liebsten erkunden wollen."



Everywhere wird mit der Lumberyard Engine entwickelt, die aus dem Hause Amazon stammt.



Vergleiche mit GTA hat Benzies übrigens auch gleich angesprochen, "Everywhere ist ziemlich anders als GTA. Es wird vielleicht Teile unseres Spiels geben, die Satire beinhalten, aber der Tonus wird ziemlich anders und manchmal werden auch die Spieler selbst die Kontrolle darüber haben wie der Tonus gesetzt ist,".