Was würden wir alle darum geben, mal wieder ein Valve-Spiel in unsere PlayStation 4s und Xbox Ones einzulegen.





Daher fragt man sich leider zu oft, warum Valve eigentlich keine Konsolen-Spiele mehr macht?



"Wir werden echt frustriert, wenn wir in walled gardens arbeiten müssen," erklärte Valve-Gründer Gabe Newell während eines Roundtable in den Büros des Entwicklers.



Newell sagte zu den kulturellen Unterschieden bei der Arbeit mit Konsolen-Entwicklern, nachdem man sich auf den PC spezialisiert hat, zudem "Also man versucht mit jemanden, der die Produktplanung auf einer Konsole anleitet, über Free-to-Play-Spiele zu sprechen und die sagen, 'Oh, wir sind uns nicht sicher, ob Free-to-Play eine gute Idee ist' und man denkt sich, 'der Zug ist abgefahren',".



Er erzählte anschließend von der Steam-App für iOS, die man auslieferte, anschließend Feedback erhielt und für die man schon am nächsten Tag ein Update bereitgestellt hatte. Allerdings konnte man das Update ein halbes Jahr nicht herausgeben, erfuhr nicht, warum es so lange dauert und erhielt letztlich auch keine Information darüber, warum man es nach sechs Monaten dann doch veröffentlichte.



"Das ist das Leben, das du in diesen Umgebungen bekommst."



"Ich bin mir sicher, dass andere Leute in diesen Umgebungen total erfolgreich sind, aber aufgrund unserer DNA funktioniert es nicht gut, wenn jemand versucht ganz schön viele Prozesse zwischen uns und unsere Verbraucher zu stellen."



Eurogamer fragte daraufhin, ob der Selbstvertrieb in der aktuellen Konsolen-Umgebung denn besser geworden sei, woraufhin Newell antwortete: "Wir lieben den PC derzeit. Ziemlich doll."