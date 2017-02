Es ist endlich mal wieder Gerüchtezeit... dementsprechend könnte es sich hierbei aber auch um komplette Falschinformationen handeln.

Seid also vorgewarnt.







GBAtemp behauptet von einem "Freund der Seite" einige Informationen zu drei neuen Spielen erhalten zu haben. Allerdings kann man weder den Entwicklungsstatus noch die Plattformen, für welche die Spiele erscheinen sollen, nennen. Das macht das Ganze natürlich noch fragwürdiger als es sowieso schon ist.



Dennoch möchten wir euch die vermeintlichen Infos zu diesen drei Spielen nicht vorenthalten, also los geht's:

Knights of Aegis





Knights of Aegis spielt in einer Fantasie-Version des New York Citys im Jahre 1974 und wird als Action-Shooter mit elementarer Magie beschrieben. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Charakters, der im Order of Aegis agiert, um die Überschneidung der natürlichen und übernatürlichen Welten zu verhindern.

Broken Horizon





Broken Horizon ist ein vier Spieler Koop-Shooter, der in einer außerirdischen Welt spielt, die vor 200 Jahren von menschlichen Kolonisten verlassen wurde. Spieler müssen sich gegen andere Menschen und einheimische Aliens verteidigen, um die Energie-Quelle T-Eng zu kontrollieren. In Broken Horizon sollt ihr Mech-basierters Gameplay erhalten, bei dem ihr das Exoskeleton aufrüsten und anpassen könnt.



Es wird übrigens spekuliert, dass es sich hierbei um eine Fortsetzung von Lost Planet und keine neue Marke handelt.

Lost Star





Lost Star scheint ein Rollenspiel zu sein, in dem ihr einer Gruppe Weltraumreisender folgt, die sich am Rande der Galaxie aufhalten und sich dort im "ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse" wiederfinden. Ihr sollt in Lost Star verschiedene Planeten erkunden und auf diverse Charaktere unterschiedlichster Rassen stoßen können - klingt nach Mass Effect, oder?