Ist Beyond Good & Evil 2 gar nicht 4-ever-, sondern nur zeitlich exklusiv für die Switch?

Mh, das werden wir so richtig offiziell vermutlich erst am 13. Januar auf Nintendos Switch-Event erfahren. Doch vorerst gibt es jetzt ein Gerücht für euch, das genau das besagt:

BGE2 codename is Odyssey. Exclusive to Switch for 12 months only, retail and digital versions. after 12 months digital on PS4 and XB1. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

PC Port after 12 months too, sorry about forgetting to add this. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

BGE2 Odyssey teaser is done. Likely to be at the end of the end of Jan 12 event. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

"Beyond Good & Evil 2s Codename lautet Odyssey. 12 Monate exklusiv für Switch, Retail und digitale Versionen. Nach 12 Monaten digital auf PS4 und Xbox One" und auch PC, wie Laura Kate Dale hinzufügt.



Und zudem soll am Ende des Januar-Events ein Teaser-Trailer zu Beyond Good & Evil 2 Odyssey gezeigt werden.