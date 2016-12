So als Absacker sind ein paar Kills aus dem Friday the 13th-Game doch richtig gut geeignet, oder?

Jason Voorhees ist schon... unausgeglichen.



Nunja, was der Herr Tötungsmäßig so drauf hat, präsentiert sich uns hier im Gameplay-Video, das alle Kill-Sequenzen des Friday the 13th-Spiels aus der Beta, die gerade zu Ende gegangen ist, zeigt.



Das Spiel wird Anfang des Jahres 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.