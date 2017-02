Sollte dieser "Back-to-the-roots"-Ansatz genauso gut klappen wie bei Capcoms Resident Evil 7, dann sollte uns etwas ziemlich gutes erwarten.





Während Activisions Finanzbericht für das letzte Geschäftsquartal, gab der COO des Publishers, Thomas Tippl, die Information heraus, dass man das neue Call of Duty Ende 2017 veröffentlichen wird. Das ist für viele wahrscheinlich wenig überraschend.



Umso interessanter war jedoch die Aussage, dass der nächste Ableger des Franchises, der bei Sledgehammer Games entsteht, zurück zu den Wurzeln der Serie kehren wird.



Demnach soll das nächste Call of Duty "traditionelle Kämpfe" bieten, was man so interpretieren kann, dass CoD 2017 entweder in der Vergangenheit oder Gegenwart und eben nicht mehr in der Zukunft spielen wird.