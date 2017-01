Oder vielleicht sogar etwas völlig anderes und neues?

Obsidian Entertainment teasert jedenfalls schon fleißig auf Twitter:

"Project Louisiana" heißt dieses etwas, das uns Obsidian schon mal schmackhaft machen möchte. In den zwei Teaser-Posts sehen wir Bilder mit Texten.



Auf einem dieser Pics steht, "Ich habe geträumt, dass mein Gott uns vergeben würde, wenn er zurückkommt. Das ist das Problem an Träumen. Früher oder später müssen wir daraus aufwachen,".



Und auf dem anderen liest man, "Du weißt besser als alle anderen, dass es nichts gefährlicheres gibt als das Geheimnis eines Gottes. Vielleicht hatte der Leaden Key recht damit, es verborgen zu halten,".



Im Code der Webseite haben einige User Glyphen entdeckt, die sie mit einem Schlüssel dekodiert haben, den ein Obsidian-Angesteller vor rund einer Woche bei Instagram postete.



Etwas bedeutsames ist dabei allerdings nicht herausgekommen.



Spekuliert wird daher aktuell noch völlig frei heraus. So glauben manche, dass es sich um Fallout: New Orleans handeln könnte, das im Stil von Obsidians Fallout: New Vegas ausfällt. Oder aber Pillars of Eternity 2 - was wesentlich wahrscheinlicher erscheint.