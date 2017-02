Dass The Order: 1886-Entwickler Ready at Dawn bereits ein neues Spiel in der Pipeline hat, solltet ihr noch wissen... wenn nicht, dann ruft es euch mal schnell ins Gedächtnis.





Denn das Online Multiplayer Combat Arena-Spiel, das sich vor allem auf Physik fokussiert, soll demnächst in einer offenen Beta auf Steam landen.



Zuvor wurde bekanntgegeben, dass Deformers vom 14. Februar auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird, allerdings verriet der Creative Director bei NeoGAF, dass es sich nur um eine kurzzeitige Verschiebung handele.



"Wir werden den richtigen und finalen Erscheinungstermin bald bekanntgeben," so Andrea Pessino.



In einem weiteren Post bei NeoGAF schrieb Pessino, dass Deformers auf derselben Engine läuft, die man für The Order: 1886 kreiert hat. Zudem unterstützt Deformers die PlayStation 4 Pro mit speziellen Verbesserungen.



Die Konsolenfassungen von Deformers sollen in 60FPS laufen, während man auf Auflösungen von 1080p auf PS4 und 900p auf Xbox One abziele. Man setzt jedoch ein dynamisches Auflösungssystem ein, um die 60FPS zu jeder Zeit zu garantieren.



"Auf Xbox One ist die Rendering-Auflösung 900p, die dann auf 1080p hochskaliert wird. Auf einer regulären PS4 erreicht es 60FPS bei bis zu drei Spielern im Splitscreen, und geht bei Vier-Spieler-Splitscreen auf 50FPS runter."



"Auf PS4 Pro läuft es selbst im Vier-Spieler-Splitscreen mit zusätzlichen automatisch aktivierten Grafikoptionen bei 60FPS."