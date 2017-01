Man kann es kaum glauben... aber wird SEGA etwa tatsächlich die schon lange überfälligen HD-Remaster von Shenmue herausbringen?





Neben "ShenmueHD.com" hat SEGA Europe Ltd. auch noch "ShenmueRemastered.com" und "Shemnuegame.com" registriert, was bedeuten könnte, dass uns schon in Kürze eine Ankündigung zu entsprechenden Spielen erwartet! Alle drei Domains sicherte sich SEGA bereits im September 2016 - und das waren auch die einzigen Domains im gesamten Jahr, die auf SEGAs Kappe gingen.



Der Schreibfehler in der "Shemnuegame.com"-Domain ist übrigens Absicht, denn "Shenmuegame.com" gehört seit 2015 Mike Dobbin.



Jetzt brauchen wir nur noch eine offizielle Ankündigung!