Rebellion hat für sein kommendes Sniper Elite 4 doppelten Support integriert.





Demnach wird Sniper Elite 4 auf der PlayStation 4 Pro besser laufen und auf dem PC ab Launch DirectX 12-Support erhalten.



Auf PS4 Pro verbessert sich dadurch die Framerate, die Beleuchtung und die Ladezeiten sind flotter. Auch die Fernsicht, das Level of Detail sowie die Bildqualität sind aufgebrezelt.



Erscheinen wird Sniper Elite 4 am 14. Februar für PC, Xbox One und PS4.