Wer es nicht schon mitbekommen hat: Sniper Ghost Warrior 3 darf nächsten Monat von euren Patschehändchen berührt werden.





Zumindest digital, denn eine Beta zum Shooter wird am 3. Februar starten. Einen End-Termin gibt es noch nicht; Entwickler CI Games bezeichnet die Beta allerdings als "technischen Test" und erwartet daher Feedback von euch.



Bedient werden ausschließlich PC-Spieler, die sich über die offizielle Webseite - die ihr im Link unten findet - registrieren können. Da die Testphase als offen bezeichnet wird, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass ihr als Beta-Tester für Sniper Ghost Warrior 3 ausgewählt werdet.



In der Beta dürft ihr die beiden Einzelspieler-Missionen Cut Off und Blockout anzocken.



Sniper Ghost Warrior 3 wird am 4. April neben dem PC auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.