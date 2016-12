Das Spiel erscheint zwar erst im April, doch eine neue Mission aus Sniper: Ghost Warrior 3 hat CI Games trotzdem schon für uns.

Hier das Gameplay-Video:

CI Games zeigt euch hier die "noch nie zuvor gesehene Map-Location" des Schlachthauses in Sniper: Ghost Warrior 3, das am 4. April 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen wird.



Die Map ist in den georgischen Bergen gelegen und ihr müsst in dieser Mission einen amerikanischen Gefangenen aus dem alten Schlachthaus befreien.