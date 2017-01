Seit kurzem wissen wir, dass sich Square Enix mit Marvel zusammengeschlossen hat, um mehrere Spiele herauszubringen.





Das erste Produkt aus dieser Partnerschaft wird ein The Avengers-Spiel sein, zu dem Square Enix via Pressemeldung weitere Informationen bekannt gegeben hat.



Demnach wird bei diesem Projekt eine "komplett eigene Geschichte" erzählt und ein Universum eingeführt, das in den kommenden Jahren relevant bleiben wird. Die offizielle Enthüllung des Spiels, das bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal entwickelt wird, sowie weiterer Titel, wird es allerdings erst 2018 geben, wie Square Enix noch anmerkt.



"Das The Avengers-Projekt ist für Spieler weltweit designt und wird mit all den Charakteren, Umgebungen und ikonischen Momenten bestückt sein, welche die Langzeitfans des Franchise begeisterten. Mit einer komplett eigenen Geschichte, wird es den Spielern ein Universum einführen, das sie die kommenden Jahre spielen können."



"Weitere Details zum The Avengers Projekt und anderen Spielen werden 2018 angekündigt."



Es wird außerdem noch versprochen, dass ihr mit dem Game eure Superhelden-Träume wie "noch nie zuvor ausleben" können werdet.