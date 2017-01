Allerdings ist es nur ein CG-Trailer, zeigt also nichts aus dem Spiel.

Der neue Trailer präsentiert uns jedoch "einen ziemlich schlechten Tag im Büro", der an Warrens ersten Tag in seinem neuen Job bei CREO geschehen ist.



Deck13s Hardcore-RPG wird im Mai 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.



Noch mehr Informationen zu The Surge sollen zwischen dem 1. und 2. Februar während dem alljährlichen Pariser-Event "le What's Next de Focus" folgen.