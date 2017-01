Ein weiteres Survival-Spiel wird sich auf euren Lieblings-Gaming-Plattformen einfinden.

KONA wird als digitaler Download für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.



KONA spielt im Norden Kanadas im Jahre 1970 und lässt euch in die Rolle von Privatdetektiv Carl Faubert schlüpfen, der nach einem seltsamen Blizzard in Atamipek Lake, die surrealen Ereignisse in dem Ort untersucht - und überleben muss.



Erscheinen soll KONA im März 2017.