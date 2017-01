Hm, dann sollte es ja auch bald einen Termin für die erste Episode geben.





GameStop hat da so eine Listung in seinem Shop veröffentlicht, die besagt... dass Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series am 25. April 2017 erscheinen und 29,99 US-Dollar kosten wird.



Diese Retail-Fassung beinhaltet sicherlich den Season Pass zum Spiel, der euch alle Episoden zum Einmal-Preis einbringt.



Die Spiele-Listung beinhaltete übrigens auch eine Beschreibung zu dem Spiel. Demnach erwartet uns in Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series eine "brandneue Story" von den Helden, die nach einem epischen Kampf ein Artefakt mit ungeahnten Kräften finden. Und ein Bösewicht möchte den Helden dieses Artefakt natürlich stehlen.



Weiter heißt es, dass ihr in die Raketenbetriebenen Boots von Star-Lord schlüpfen werdet.



Ob der Erscheinungstermin tatsächlich stimmt, ist noch unklar.