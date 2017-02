Um das TimeSplitters-Fanprojekt war es ziemlich lange still. Ein neuer Teaser-Trailer und ein grober Erscheinungszeitraum ändern das jetzt allerdings.

Cinder Interactive Arts hat den obigen Teaser-Trailer zu TimeSplitters Rewind kürzlich veröffentlicht und dazu bekannt gegeben, dass man einen Erscheinungstermin für 2017 angesetzt habe.



Das Spiel basiert auf der CryEngine und ist ein Standalone Multiplayer-Spiel, das Charaktere, Maps und Waffen aus den drei originalen in überarbeiteter Fassung beinhalten wird. Es sollen bis zu 16 Spieler unterstützt werden - zumindest hat das Cinder Interactive Arts so geplant.



In TimeSplitters Rewind werden alte Assets nicht einfach wiederverwendet, sondern lediglich als Konzept-Arbeiten eingesetzt, um darauf basierend neue Assets zu kreieren.