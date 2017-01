Neue Einzelspieler- sowie VR-Games hat Valve in seinem Studio in Arbeit.





Bei einem aktuellen Reddit AMA hat sich Valve-Boss Gabe Newell den Fragen der User gestellt. Und auf die Frage, ob "Valve immer noch an umfassenden Einzelspieler-Games arbeitet" ganz schlicht geantwortet:



"Ja."



Auf die einzige in diesem AMA erlaubte Half-Life 3-Frage, die sich auf die Gerüchte bezog, dass es nie wirklich ein Half-Life 3 gab, reagierte Newell mit einem Joke und sagte, "Die Nummer 3 sollte nicht gesagt werden" und erklärte daraufhin, dass er allen unidentifizierten Quellen im Internet glaubt (was offensichtlich ein Scherz ist).



An was Valve tatsächlich arbeitet, kann man nur aus verschiedenen Hinweisen während des AMAs entnehmen. So sagte Newell unter anderem, dass er hofft, dass alle an Spielen mit der Source Engine arbeiten, die man auch "als Grundlage für einige unangekündigte Produkte" nutze.



Die Zukunft der Left 4 Dead-Serie kommentierte Newell mit der Aussage, dass die Entstehung eines neuen Teils von der Technologie, den Leuten, die daran arbeiten möchten und dem Zusammenspiel dieser beiden Elemente abhänge, "Left 4 Dead ist ein guter Ort, für die Schöpfung geteilter Erzählungen,". Wenn Valve also denkt, man kann weitere Elemente in diesem Bereich erkunden, dann wird es auch Left 4 Dead 3 geben.



Newell merkte auch noch an, dass Valve neben dem neuen "Knuckles"-Controller an mehreren VR-Spielen arbeitet.



Und abschließend schrieb Newell noch, dass einige Valve-Angestellte ins maschinelle Lernen eingetaucht seien und er selbst derzeit mit "Brain-Computer Interfaces" beschäftigt sei. Klingt also sehr experimentell.