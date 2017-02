Focus Home Interactive und Spider haben ein komplett neues Spiel in Entwicklung, das sich heute erstmals enthüllt.

GreedFall ist ein Rollenspiel, das mit einer Fantasiewelt, Magie, Abenteuern und Waffen aus dem 17. Jahrhundert schmückt. Die Optik wurde inspiriert von Barock-Kunst aus dem Europa des 17. Jahrhunderts, mitsamt prachtvollen Szenerien und Umgebungen in warmen, gedeckten Farben mit dunklen Untertönen.



Ihr erkundet in GreedFall neben anderen Siedlern, Kaufmännern und Schatzjägern eine neue Welt auf einer Insel, die vor Reichtümern und verlorenen Geheimnissen nur so sprudeln soll. Ihr erlebt dabei auch die Spannungen zwischen den einfallenden Siedlern und den Einheimischen.



GreedFall ist ein Rollenspiel, gewährt "tiefgreifende Charakter-Interaktionen" und erlaubt den Spielern mehrere Möglichkeiten und Wege, um ihre Quests und Ziele zu erfüllen. Ihr könnt euch dafür den Kampf, Diplomatie, Täuschung oder Stealth zu nutze machen.



Die Insel, auf der GreedFall spielt, wird als lebendige Welt beschrieben, die sich euren Entscheidungen entsprechend weiterentwickelt - egal ob das eine scheinbar triviale Aktion oder eine wichtige politische Entscheidung gewesen ist: Alles hat einen Einfluss und verändert das Eiland und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Fraktionen.



GreedFall wird 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.