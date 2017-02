Zumindest sieht dieser Teaser ziemlich stark nach Batman aus.





Warner Bros. hat eine mysteriöse "8. März - Haltet euch das Datum frei"-Message versendet, die eine entsprechende Spieleankündigung mit dem Fledermausmann andeutet.



Der Stil dieses Teaserbildchens erinnert stark an Batman: Arkham-Promomaterial, daher liegt die Vermutung nahe, dass Batman zurückkehrt.



Tatsächlich kursierten kürzlich ja auch erst Gerüchte, die besagten, Batman: Arkham Origins-Entwickler Warner Bros. Montreal arbeite an einem neuen Spiel mit Damian Wayne.



Vielleicht hat diese Ankündigung aber auch etwas mit Injustice 2 zu tun... naja, wir werden es ja in rund einem Monat erfahren.