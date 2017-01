Was ist eigentlich mit Half-Life 3? Eine immer und immer wiederkehrende Frage, die sich Spieler stellen.





Wirklich neues gibt es an der Half-Life 3-Front zwar nicht zu berichten, aber wir erhalten im neuen Jahr ein paar kleine Info-Schnipsel, die von Game Informers Executive Editor Andrew Reiner stammen. Demnach erstreckten sich Half-Life 3s zahlreiche Prototypen von Adventure Games bis hin zu Real-Time-Strategy-Spielen:



"Es wurde in Teams von vier oder fünf Leuten an so vielen verschiedenen Prototypen gearbeitet. Es wurde aber eben nie mehr daraus," so Reiner, der seine Informationen von einem Entwickler erhalten hat. "Sie erzählten von zwei Richtungen, in die man ging: Eines war ein RTS-Spiel für Half-Life 3 oder Episode Three."



"Die andere beinhaltete echte Schauspieler. Es sollte eine neue Art von Adventure Action-Spiel mit echten Schauspielern werden. Wie Night Trap, nur wesentlich fortgeschrittener. Anscheinend arbeiteten sie an diesen Dingen."



Reiner sagte, dass andere Leute, die er kontaktierte "nicht darüber sprechen wollten", was ihn "von einer Sackgasse in die nächste Sackgasse" führte.



Über den Link unten findet ihr das Video, in dem Reiner über seine Erfahrungen spricht. Seine Geschichte beginnt etwa bei 4:10.