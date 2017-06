Bei Saturn gibt es bis zum 03.06.2017 Nachschub für die Games-Wunschliste: Wer drei Spiele kauft, dem wird der Preis des günstigsten Titels erlassen. Kauf 3, zahl 2 - quer durchs komplette Saturn-Spielesortiment!

Saturns Spieledeals sorgen für preiswerten Spielenachschub.

Sommeranfang: Freibad, Grillfest, endloses Zocken an der Konsole - so sollte es sein. Damit der dritte Punkt nicht an alten, langweiligen oder zu teuren Spielen scheitert gibt es von Saturn pünktlich zum Sommeranfang eine 3-für-2-Aktion. Beim Kauf von drei Spielen wird der Preis des günstigsten Titels im Warenkorb erlassen. Das Angebot gilt sowohl für den Saturn-Onlineshop als auch für die Saturn-Filialen vor Ort.

Wir konnten im Vorfeld keine ungewöhnlichen Preiserhöhungen feststellen, bei dieser Aktion lässt es sich also tatsächlich sparen. Und es sind auch nicht nur ein paar Ladenhüter mit dabei sondern tatsächlich das komplette Games-Sortiment von Saturn. Dazu gehören alle Spiele für PS4, Xbox One, Switch und PC aber auch Titel für die älteren Plattformen PS3, Xbox 360, Wii und Wii U.

Die Aktion gilt bis zum 03.06.2017, Spiele die bis zu diesem Zeitpunkt nicht erschienen sind können daher auch nicht daran teilnehmen. Gleiches gilt für vergriffene Titel.

3 kaufen -> 2 zahlen - Spieleschnäppchen bei Saturn