Assassin's Creed: Brotherhood könnt ihr ab sofort auch auf der Xbox One spielen.

Wie Microsofts Larry Hryb via Twitter bekannt gab, stießen vor Kurzem fünf zusätzliche Xbox 360-Spiele zum Abwärtskompatibilitätsprogramm der Xbox One. Bei den Titeln handelt es sich unter anderem um Wolf of the Battlefield: Commando 3, Blazing Angels: Squadrons of WWII, Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram und Radiant Silvergun - angeführt wird das Lineup von Assassin's Creed: Brotherhood. Damit ist inzwischen die gesamte Assassin's Creed-Hauptserie auf der Xbox One spielbar.

In naher Zukunft will Microsoft die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One übrigens um ein neues Feature erweitern. Auf der E3 2017 gab das Unternehmen bekannt, dass man demnächst auch ausgewählte Spiele der ersten Xbox unterstützen werde. Allerdings soll dieses Angebot im Vergleich zu den verfügbaren Xbox 360-Titeln weitaus weniger umfangreich ausfallen.

