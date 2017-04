Steht uns eine Fortsetzung von Alien: Isolation ins Haus? Gerüchten zufolge arbeiten die Entwickler bei Creative Assembly an einem neuen Spiel im Alien-Universum.

Möglicherweise geht es doch noch mit Alien: Isolation weiter.

Fans von Alien: Isolation aufgepasst: Wie das britische Official Playstation Magazine in der Ausgabe 135 erfahren haben will, arbeiten die Entwickler aktuell an einem neuen Alien-Spiel. Das gleiche Team, eine von mehreren Abteilungen bei Creative Assembly, hatte zuletzt Halo Wars 2 veröffentlicht.

Das Playstation Magazine nannte allerdings nur nicht näher definierte eigene Quellen als Beleg für die Behauptung und machte keine näheren Angaben zum Spiel. Weder Creative Assembly noch Publisher Sega haben den Bericht bislang kommentiert.

Die schlechten Verkaufszahlen von Alien: Isolation sprächen eher gegen einen direkten Nachfolger. Studioleiter Tim Heaton erklärte 2015, dass das Team zwar mit dem Spiel zufrieden sei und einen zweiten Teil nicht ausschließen wolle - aber dass es auch nicht verlockend sei, so viel Arbeit in ein Spiel zu stecken, nur um am Ende mit Müh und Not auf schwarze Zahlen zu kommen.