Die Playstation 4 ist wieder preiswert zu haben: Inklusive zweitem Dualshock-Controller kostet die Slim mit 500 GByte aktuell nur 222€. Der Preis gilt sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt, von denen das Angebot ursprünglich stammt.

Es ist kaum vorstellbar aber es soll noch Wohnzimmer da draußen geben, in denen keine Playstation 4 steht. Vereinzelt werden auch noch Konsolen der ersten, nervtötend lauten, PS4-Generation gesichtet. Das muss nicht so sein, es gibt Abhilfe: Amazon und MediaMarkt bieten aktuell die Playstation 4 Slim 500 GB im Set mit einem zweiten Dualshock-Controller für nur 222€ an. Günstiger wird's so schnell nicht, da dürfen sogar Microsoft-Fans zuschlagen. Und im Zweifel lockt Sony noch mit Playstation VR und beeindruckenden Mittendrin-Spielen wie Farpoint..

VR auf dem PC hingegen wird ebenfalls günstiger: Bei Mediamarkt gibt es aktuell die Oculus Rift im Bundle mit den Touch Controllern für nur 555€, üblicherweise kostet das Headset ohne die Controller bereits mehr. Der Rift liegen zudem noch ein Xbox-One-Controller und ein Spielebundle bei. Der benötigte Gaming-PC hingegen wird trotzdem zusätzlich benötigt, dann locken aber Spiele wie Elite in VR oder Superhot VR.

