Heute gibt es mal wieder zwei Hardcases für Besitzer einer Nintendo Switch in den Amazon Blitzangeboten.

Das Nintendo Switch Hardcase von Amdisi bietet einiges Zubehör.

Wer bisher noch keine Tasche für seine Nintendo Switch hat, bekommt heute die Gelegenheit zwischen zwei Hardcases in den Amazon Blitzangeboten entscheiden zu können. Allen voran gibt es ein Case von Amdisi. Bei diesem ist noch einiges an Zubehör dabei.

So bekommt ihr eine Glas-Schutzfolie und einen weiteren Display-Schutz für eure Konsole. Zudem enthält das Set Hüllen für eure Gamecards, Joy-Con-Gehäuse und Daumen-Kappen.

Nintendo Switch Hardcase von Amdisi inklusive Zubehör ab 13:10 Uhr

Weitere Blitzangebote:

6 Euro Geschenkgutschein für den Prime Day

Am 10. Juli um 18 Uhr startet der Amazon Prime Day. Dieser läuft dann noch den gesamten 11. Juli. Für Prime-Nutzer wird es unzählige exklusive Angebote geben. Ihr könnt diese auch mit dem kostenlosen Prime-Probemonat wahrnehmen.

Noch mehr sparen könnt ihr, wenn ihr als Prime-Kunde die Amazon-App auf dem Smartphone installiert und euch einloggt. Besucht zuvor noch die Landingpage, die wir unten verlinkt haben, dann erhaltet ihr einen Amazon-Gutschein in Höhe von 6 Euro per E-Mail. Beachtet, dass ihr den Gutschein nur erhalten könnt, wenn ihr euch noch nie in die App eingeloggt habt.

6 Euro Gutschein für Erstnutzer der Amazon App

Lieferung mit Amazon Prime am nächsten Tag – jetzt 30 Tage kostenlos testen!