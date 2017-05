Bei den heutigen Amazon Blitzangeboten bekommt ihr Forza Horizon 3 und Halo Wars 2 für die Xbox One.

Halo Wars 2 konnte in unserem Test 84 Punkte erreichen.

Um die heutigen Amazon Blitzangebote in Anspruch zu nehmen, müsst ihr etwas länger wach bleiben. Heute Nacht werden Forza Horizon 3 und Halo Wars 2 in die Blitzangebote kommen und somit günstiger zu haben sein.

Mit Forza Horizon 3 steht euch ein Rennspiel der Extraklasse zur Auswahl. So wundert es nicht, dass es in unserer Review als eines der besten Rennspiele aller Zeiten bezeichnet wurde. Diese Aussage spiegelt sich auch in der Wertung von 92 Punkten wieder.

Forza Horizon 3 Xbox One ab 0:04 Uhr

Mit Halo Wars 2 kommen Fans des Universums wieder voll auf ihre Kosten und können sich über ein schnelles und sehr gut zugängliches Echtzeit-Strategiespiel freuen. Mit 84 Punkten erreicht Halo Wars 2 auch eine sehr gute Gesamtwertung und sorgt für einige Stunden Spielspaß.

Halo Wars 2 Xbox One ab 0:54 Uhr

Weitere Blitzangebote: