Neben einem Gaming Headset von Roccat könnt ihr euch in den heutigen Amazon Blitzangeboten auch Quantum Break für die Xbox One schnappen.

Quantum Break konnte eine 88er-Wertung erreichen.

Falls ihr es zum Release verpasst habt Quantum Break zu spielen, bekommt ihr nun eine Chance das nachzuholen. In den heutigen Amazon Blitzangeboten könnt ihr euch das Spiel für die Xbox One schnappen.

Euch erwartet eine mitreißende Story mit beeindruckenden Realfilm-Episoden. Dies wird gepaart mit spektakulärer Action. In unserem Test konnte das Spiel eine sehr gute Wertung von 88 Punkten erreichen und ist somit definitiv einen Blick wert.

Quantum Break Xbox One ab 13:10 Uhr

Zudem gibt es von Roccat ein Multi-Plattform Gaming Headset im Angebot. Dieses könnt ihr am PC, an der Xbox One oder an der PS4 anschließen. Es wiegt 185 Gramm und verfügt sowohl über ein Kabelmikrofon, als auch über ein Bügelmikrofon. Die Mikrofone lassen sich so je nach Verwendungszweck austauschen.

Roccat Cross Multi-Plattform Gaming Headset ab 18:30 Uhr

