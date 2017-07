Heute gibt es mal wieder ein Spiel in den Amazon Blitzangeboten. Ihr könnt euch heute Abend Madden NFL 17 für die Xbox One schnappen.

Madden NFL 17 gibt es heute im Blitzangebot.

Amazon gibt NFL-Fans heute die Möglichkeit Madden NFL 17 für die Xbox One in den Blitzangeboten günstiger zu bekommen. Der bisher neueste Ableger der Reihe punktet durch eine noch bessere Grafik. Kein Teil sah bisher besser aus. Ebenfalls sticht das neue Kommentatoren-Duo heraus.

Spielerisch wurde der Fokus dieses Mal in der Offensive, wie auch in der Defensive auf das Laufspiel gesetzt. Etliche Stunden an Spielspaß sind definitiv garantiert.

Madden NFL 17, Xbox One ab 19:34 Uhr

Des Weiteren gibt es heute einen 4K-Fernseher in den Blitzangeboten. Auf euch wartet der Sony KD-50SD8005. Hierbei handelt es sich um einen TV mit einem gebogenem Display. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll und er setzt auf Motionflow XR mit 400 Hz. HDR gehört ebenfalls zum Repertoire des Fernsehers.

Beim Display nutzt Sony die LCD-Technologie. Der Fernseher ist darüber hinaus ein Android TV und kann somit auf einfache Weise mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Abspielen verschiedener Apps oder anderer Inhalte wird somit dank Google Play sehr einfach.

Sony 50 Zoll KD-50SD8005 4K-Fernseher, 400 Hz, HDR ab 14:59 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Lieferung mit Amazon Prime am nächsten Tag – jetzt 30 Tage kostenlos testen!