Eure Ostergeschenke könnt ihr euch in diesem Jahr während der Amazon Oster-Angebote-Woche besorgen. Amazon feiert vom 03. bis 10. April Ostern mit täglich wechselnden Angeboten.

Mit diesem Bundle bekommt ihr die geballte Ladung Action.

Ostern steht demnächst wieder an und entsprechend feiert Amazon dies mit der Oster-Angebote-Woche. Bei uns verpasst ihr dabei kein für euch interessantes Angebot.

Wie immer bei den Amazon Angeboten gibt es Tages- und Blitzangebote. Wir aktualisieren diese News täglich mit den jeweiligen Angeboten. Ihr könnt euch diese News also als Lesezeichen abspeichern und verpasst damit kein Schnäppchen.

Heute habt ihr gleich die Wahl zwischen zwei Xbox One S Bundles. Besonders interessant ist das Xbox One S 500 GB Bundle inklusive Battlefield 1 und Gears of War 4. Zudem gibt es ein Bundle mit der Xbox One S 500 GB, Minecraft und Forza Horizon 3. Beide Bundles liefern euch also jede Menge Spielspaß an.

Natürlich bietet die Xbox One S mit ihrem 4K-Blu-ray Laufwerk, HDR und 4K-Upscaling noch weitere interessante Features an.

Xbox One S 500 GB + Battlefield 1 + Gears of War 4 ab 19:39 Uhr

Xbox One S 500 GB + Minecraft + Forza Horizon 3 ab 19:34 Uhr

In diesem Jahr erscheint Mittelerde: Schatten des Krieges. Die perfekte Vorbereitung darauf ist der Vorgänger Mittelerde: Mordors Schatten und diesen gibt es heute für PS4 und Xbox One in den Blitzangeboten. Dabei handelt es sich um die Game of the Year Edition. Das Spiel konnte mit einer Wertung von 82 Punkten in unserem Review absolut überzeugen.

Mittelerde: Mordors Schatten - Game of the Year Edition PS4 ab 19:24 Uhr

Mittelerde: Mordors Schatten - Game of the Year Edition Xbox One ab 19:39 Uhr

Games Blitzangebote:

Hardware und Zubehör Blitzangebote:

DVD & Blu-ray Blitzangebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen