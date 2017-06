Atari hat ein Video veröffentlicht, das mit der Atari Box ein "brandneues Produkt" anteasert. Erwartet uns etwa eine neue Konsole der Kultfirma?

Das Atari-Logo im Teaser zur Atari Box.

Ohne Atari würden wir heute vermutlich hier alle gar nicht sitzen. Schließlich brachte die von Nolan Bushnell gegründete Firma in den Siebzigern mit Pong nicht nur eines der ersten populären Spiele überhaupt auf den Markt, sondern erschuf mit dem Atari 2600 auch die Mutter der Joysticks, die sich rund 30 Millionen Mal verkaufte und Videospiele salonfähig machte.

Mit dem Einbruch des Heimcomputergeschäfts in den Neunzigern verschwand Atari jedoch zunehmend in der Versenkung. Bei den Konsolen und Handhelds hatte die Firma gegen Nintendo und Sony ohnehin keine Chance. Anfang 2013 mussten Atari, Inc und Atari SA schließlich Insolvenz beantragen. Und mittlerweile gilt das Unternehmen auf dem Hardwaremarkt eigentlich als abgeschrieben. Eigentlich.

Denn Atari veröffentlichte vor Kurzem einen geheimnisvollen Teaser-Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf die Atari Box gibt. Dabei handelt es sich um ein "brandneues Atari-Produkt", an dem die Firma bereits seit Jahren arbeite, wie es im dazugehörigen Videotitel heißt. Die Atari Box solle "bald" erscheinen.

Natürlich können wir zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren, was sich hinter der Atari Box verbergen könnte. Im Teaser sehen wir ein Gerät aus dunklem Holz und glänzendem schwarzen Plastik. Vielleicht erwartet uns ja ein Atari 2600-Mini im Stil des NES-Minis von Nintendo, auf dem wir Klassiker wir Pitfall! oder E.T. the Extra-Terrestrial spielen dürfen (ich weiß, dass E.T. furchtbar war und damals viele Fans enttäuschte, aber ich würde es gerne einmal selbst ausprobieren). Aber wir werden sehen.

Was meint ihr, könnte die Atari Box sein?