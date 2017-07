In Kürze kommt der Gangster-Thriller mit jede Menge rasanten Verfolgungsjagden in die Kinos. Dabei hatte das beliebte Spiel GTA einen großen Einfluss, bestätigt Regisseur Edgar Wright.

Regisseur Edgar Wright (Shaun of the Dead, World's End) bringt am 27. Juli den Action-Thriller Baby Driver in die Kinos. In einem Interview mit io9 spricht er über den rasanten Actionfilm mit Ansel Elgort und bestätigt, wie sehr die Videospiele Driver und Grand Theft Auto ihn für seinem Film beeinflusst haben.

Und auch wenn seine Hauptfigur mit dem Spiel aufgewachsen ist, macht Wright auch Unterschiede zum Videospiel deutlich, die so im Spiel sicherlich niemand machen wurde. Als Beispiel nennt er eine Filmszene, die zum Teil auch im Trailer schon zu sehen war. Darin bedroht Ansel Elgort als Baby eine ältere Dame mit einer Waffe und nimmt ihr Auto. Doch dann dreht er überraschend um und gibt ihr ihre Handtasche zurück, die noch im Auto lag und entschuldigt sich bei ihr.

"Niemand würde das bei GTA machen. Ich denke, es wird für die GTA-Generation interessant sein, das zu sehen."

Baby Driver ab 27. Juli im Kino

In Baby Driver spielt Ansel Elgort einen jungen und talentierten Fluchtwagenfahrer, der für Kevin Spacey als skrupellosen und knallharten Gangsterboss arbeitet. Als er sich verliebt und aussteigen möchte, wird er gezwungen, noch einmal seine Dienste für einen Raub bereit zu stellen. Doch der Bruch geht mächtig schief und eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei beginnt.

Zu Besetzung gehören außerdem Jamie Foxx, Jon Bernthal (The Wolf of Wall Street), Jon Hamm (Mad Men) und Lily James (Cinderella).