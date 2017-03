Warner will sein DC-Kinouniversum um einen Batgirl-Solofilm erweitern. Für Regie und Drehbuch soll Marvel's The Avengers-Regisseur Joss Whedon verantwortlich zeichnen.

Batgirl soll einen Solofilm bekommen. Doch welche Version der Superheldin es auf die Leinwand schafft, ist noch nicht bekannt.

Warner Bros. baut sein DC-Kinouniversum weiter fleißig aus. Am 15. Juni 2017 startet Wonder Woman in den deutschen Kinos, am 16. November 2017 folgt das Superhelden-Treffen Justice League - und beide Filme stehen nur beispielhaft für eine ganze Reihe weiterer Projekte, die noch kommen sollen. So wurde nun bekannt, dass Warner einen Solofilm zu Batgirl plant.

Mehr: Justice League & Wonder Woman - Erste Trailer mit Batman, Wonder Woman und Flash

Wie Variety berichtet, steht Joss Whedon kurz davor, einen Vertrag mit Warner Bros. abzuschließen, der ihn zum Regisseur, Autoren und Produzenten des Batgirl-Projekts machen soll. Zuvor schrieb und inszenierte Whedon beispielsweise Marvel's The Avengers sowie dessen Nachfolger Age of Ultron oder stellte zusammen mit Drew Goddard das Horrorfilmgenre in The Cabin in the Woods auf den Kopf.

Die Vita des Film- und Serienmachers birgt für Warner Bros. gleich mehrere Vorteile - Whedon hat sich mehrfach als Regisseur und Drehbuchautor bewiesen, versteht sich auf Superheldenfilme und kennt das Cinematic Universe des DC-Konkurrenten Marvel.

Mehr: Harley Quinn, Batgirl & Co - Spin-off zu Suicide Squad mit weiblichen Comicfiguren

Wann der Batgirl-Film anlaufen oder welche Geschichte er erzählen soll, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig steht bislang fest, wer in die Rolle der Superheldin schlüpfen wird.

Wie sollte ein Batgirl-Film eurer Meinung nach aussehen?